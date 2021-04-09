2112 إصابة جديدة بـ «كورونا» و2191 حالة شفاء و3 وفيات

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجرائها 249 ألفاً و14 فحصاً جديداً خلال الساعات الماضية، على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، تماشياً مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر، وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والمخالطين لهم وعزلهم. وكشفت الوزارة عن 2112 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 478 ألفاً و131 حالة. وأعلنت الوزارة عن شفاء 2191 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 463 ألفاً و32 حالة.

وأفادت الوزارة بوفاة ثلاث حالات مصابة، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1523 حالة، معربة عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين. إلى ذلك، أعلنت الوزارة عن تقديم 182 ألفاً و498 جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها ثمانية ملايين و889 ألفاً و571 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 89.88 جرعة لكل 100 شخص.

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