تقديم 160.165 جرعة من لقاح «كوفيد-19»

المصدر: أبوظبي ■ وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 160 ألفاً و165 جرعة جديدة من لقاح «كوفيد-19»، أمس، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها سبعة ملايين و959 ألفاً و682 جرعة، ويرتفع معدل توزيع اللقاح إلى 80.48 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد-19» للمواطنين والمقيمين، سعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، التي ستساعد في تقليل أعداد حالات الإصابة، والسيطرة على الفيروس.

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