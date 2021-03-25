2196 إصابة جديدة بـ «كورونا» وشفاء 2385 حالة و5 وفيات

المصدر: أبوظبي - وام

سجّلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، 2196 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) من جنسيات مختلفة، ووفاة خمس حالات مصابة بالفيروس، وشفاء 2385 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا.

وأفادت الوزارة بأنه تماشياً مع خطة توسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والمخالطين لهم، وعزلهم، تم إجراء 226 ألفاً و275 فحصاً جديداً خلال الـ24 ساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة، وتوسيع نطاق الفحوص في الكشف عن 2196 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 446 ألفاً و594 حالة.

وأعلنت الوزارة عن وفاة خمس حالات مصابة، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1456 حالة وفاة.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 2385 حالة جديدة لمصابين بفيروس «كوفيد-19» وتعافيهم التام من أعراض المرض بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولهم المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 429 ألفاً و573 حالة.

وأهابت الوزارة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

إلى ذلك، أفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 125 ألفاً و447 جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس سبعة ملايين و603 آلاف و328 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 76.88 جرعة لكل 100 شخص. يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد-19»، وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كورونا.

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