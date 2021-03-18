2051 إصابة جديدة بـ «كورونا».. و8 حالات وفاة

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 236 ألفاً و988 فحصاً جديداً، خلال الساعات الـ24 الماضية، للكشف عن الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، كشفت عن 2051 حالة إصابة جديدة بالفيروس من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 432 ألفاً و364 حالة. ‌كما أعلنت عن وفاة ثماني حالات من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ عدد الوفيات 1414 حالة. وأعلنت الوزارة عن شفاء 2741 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، وتعافيهم التام من أعراض المرض، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 413 ألفاً و477 حالة.

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