إطلاق مبادرة لتأهيل المتعافين من «كوفيد ــ 19» مجاناً

المصدر: مصباح أمين-رأس الخيمة

أطلق تحالف القطاع الخاص بالدولة من أجل المجتمعات المقاومة للكوارث، بالتعاون مع مستشفى رأس الخيمة، أمس، أول برنامج شامل بالدولة والشرق الأوسط لإعادة تأهيل المصابين بـ«كوفيد-19» مجاناً، تحت إشراف مكتب الأمم المتحدة للحدّ من مخاطر الكوارث، وأكدت منظمة الصحة العالمية على أهمية إعادة تأهيل وتحسين حالة المصابين بـ«كوفيد-19»، من خلال رفع النتائج الصحية والوظيفية، وتسهيل عملية الخروج المبكر من المستشفى، والحد من مخاطر إعادة دخولهم إليها.

وأوضحت المنظمة، أن المصابين المتعافين من «كوفيد-19» يعانون آلاماً في الصدر، وضيق تنفس، مع شعورٍ بالوهن والتوتر والقلق والتعب، وآلام بالجسم مع سعالٍ والتهاب في الحلق وصعوبة في التنفس، وغيرها من الأعراض، وأن الدراسات أشارت إلى أغلب الأشخاص الذين يحتاجون لدخول المستشفى بسبب إصابتهم بـ«كوفيد-19» يعانون أعراضاً، مثل: الوهن وضيق التنفس في الأشهر التالية لمغادرتهم المستشفى، لتبيّن أنّ فيروس سارس-كوف-2 المسبب لمرض «كوفيد-19» قد يوجد في جسم المريض أشهراً عدة.

وأضافت، أن المشكلة الصحية للمتعافين من الفيروس تبقى طويلة الأمد، حيث يعاني نحو 30% من المصابين من أعراض كالوهن والألم بعد شفائهم، ما يعيق قدرتهم على أداء المهام اليومية البسيطة. وتابعت، أنه نظراً لكون «كورونا» مرضاً جديداً، فقد أظهرت متابعة حالة المصابين الصحية أن الأعراض يمكن أن تستمر لمدة تراوح بين ثلاثة وتسعة أشهر، وتشكّل تحدياً للمصابين، ولا تقتصر الآثار على المصابين ممن أظهروا أعراضاً شديدة، واحتاجوا عناية طارئة في المستشفى فحسب، بل تطال في بعض الأحيان المرضى ممن لم تظهر عليهم أي أعراض. وتشمل الأعراض المزمنة الأكثر شيوعاً ضيق التنفس وآلاماً في الصدر والبطن، مع السعال.

وقال المدير التنفيذي لمستشفى رأس الخيمة، الدكتور رضا صديقي، خلال إطلاق المبادرة "عن بعد"، إن برنامج تأهيل المتعافين من «كوفيد_19» متوافر لجميع المرضى من جميع أنحاء العالم، وأن المستشفى المقدم الحصري للبرنامج بدعم ورعاية تحالف القطاع الخاص الإماراتي، حيث توفر المبادرة نهجاً متكاملاً وشاملاً للتعافي وإعادة التأهيل مجاناً لجميع المرضى المتعافين من «كوفيد-19».

وأشار رئيس مجلس إدارة تحالف القطاع الخاص الإماراتي، ومستشار أول في حكومة دبي، الدكتور محمد البرعي، إلى أن تحالف القطاع الخاص الإماراتي من أجل المجتمعات المقاومة للكوارث يهدف لتأسيس مجتمعات آمنة ومستقرة لإنقاذ الأرواح، وأن تحالف القطاع الخاص يعمل على تقديم حل يساعد المجتمعات المحلية والعالمية، خاصة أن مستشفى رأس الخيمة يمتلك فريق عمل متعدد التخصصات، يتألف من أطباء وخبراء تغذية وعلماء نفس وأخصائيين في العلاج الطبيعي.

من جهته، قال مدير قسم الصحة العربية ونمط الحياة، البروفيسور أدريان كينيدي، إن برنامج إعادة تأهيل المتعافين من «كوفيد_19» سيقدم عبر الإنترنت، وسيقيّم التفاصيل الطبية ونتائج الاختبارات والأعراض المصاحبة وغيرها، ويوفر نصائح طبية فورية "عن بعد"، وتشمل جميع المجالات، بما فيها النشاط الرياضي والتغذية والنظام الغذائي وإدارة حالات التوتر والصحة العقلية، ما يسهم في تسريع عملية التعافي للمرضى.

وأوضح أنه يمكن للمتعافين من «كوفيد_19» الدخول إلى الموقع الالكتروني للمستشفى، للتسجيل في المبادرة، والخضوع للفحص الصحي عبر الإنترنت، ليتاح لهم الحصول على برنامج طبي مخصص لحالتهم الصحية، لافتاً إلى أن المبادرة ستقدم ندوات أسبوعية عن بعد، وستركز على إرشاد المرضى في مختلف القضايا ذات الصلة التي يواجهونها، ويمكن للأفراد حجز مواعيد شخصية مجاناً عند الحاجة.



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