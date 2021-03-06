3072 إصابة جديدة بـ «كورونا».. و10 حالات وفاة

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 242 ألفاً و742 فحصاً جديداً، أمس، تماشياً مع خطة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والمخالطين لها وعزلهم.

‌وأسهم تكثيف إجراءات التقصي، وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة، في الكشف عن 3072 إصابة جديدة بالفيروس.

وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 405 آلاف و277 حالة.

‌كما أعلنت الوزارة عن وفاة 10 أشخاص من تداعيات الإصابة، ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 1296 حالة.

‌وأعربت الوزارة عن تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها الشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي، ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 2026 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتعافيهم من أعراض المرض بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة.

وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 389 ألفاً و304 حالات.

وفي إطار موازٍ، أعلنت الوزارة عن تقديم 31 ألفاً و312 جرعة من لقاح «كوفيد-19»، أمس.

وبذلك يبلغ مجموع الجرعات، التي قدمتها ستة ملايين و235 ألفاً و316 جرعة، ويرتفع معدل توزيع اللقاح إلى 63.04 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد-19» للمواطنين والمقيمين، وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، التي تساعد في تقليل الإصابات، والسيطرة على الفيروس.

- وزارة الصحة أعلنت عن شفاء 2026 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا.

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