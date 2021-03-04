نبضات.. 8 أسئلة حول لقاحات «كورونا»

المصدر: إعداد: وجيه السباعي

1- من الذين يمكنهم أخذ اللقاح؟

يمكن إعطاء اللقاح لجميع الأشخاص ابتداءً من عمر 16 عاماً.

يوصى بإعطاء الأولوية لتطعيـم الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى ومضاعفات المرض.

2- كم عدد جرعات اللقاح؟

جرعتان بفارق زمني من ثلاثة إلى أربعة أسابيـع بين الجرعتين.

3- هل يوجد أعراض جانبية للقاح؟

من الطبيعي أن تكون هناك أعراض جانبية بسيطة خلال الأسبوع الأول بعد تلقي اللقاح، وهذه الأعراض شائعة عند أخذ أي نوع من أنواع اللقاحات.

4- هل يمكن تغيير الموعد ليوم آخر؟

يوصي بضرورة الالتزام بالإجراءات وبالمواعيد الخاصة بالتطعيم، لضمان الحصول على مستوى المناعة المطلوب والاستفادة القصوى من اللقاح.

5- هل يمكن أخذ الجرعة الثانية من اللقاح من إنتاج شركة أخرى؟

يجب أخذ جرعتي اللقاح من الشركة نفسها، وذلك لضمان سلامة وفعالية اللقاح.

6- هل من الآمن أخذ أكثر من نوع من لقاح «كوفيد-19»؟

لا، من غير الآمن أخذ أنواع مختلفة من تطعيم «كوفيد-19».

7- هل التطعيم آمن لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة؟

نعم التطعيم آمن لكبار السن، والذين يعانون أمراضاً مزمنة، ويوصى بإعطاء هذه الفئات كونها من الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات.

8- هل التطعيم آمن للأشخاص الذين يتناولون الأدوية؟

سيتم تقييم ذلك من قبل الفريق الطبي، لذلك عليك إبلاغ الفريق بجميع الأدوية التي تتناولها، وإذا كانت لديك حساسية من أي نوع.

وزارة الصحة ووقاية المجتمع

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