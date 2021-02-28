3434 إصابة بالفيروس و15 وفاة خلال 24 ساعة

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 81 ألفاً و790 جرعة من لقاح «كوفيد-19»، أمس، ليرتفع مجموع الجرعات التي قدمتها إلى ستة ملايين و15 ألفاً و89 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح إلى 60.82 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك، تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد-19» للمواطنين والمقيمين، وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، التي ستساعد في تقليل أعداد الإصابات والسيطرة على فيروس «كوفيد-19».

كما أعلنت الوزارة عن إجراء 185 ألفاً و599 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ24 الماضية، تماشياً مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، والمخالطين لها وعزلهم.

‌وأسهم تكثيف إجراءات التقصي، وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة، في الكشف عن 3434 إصابة جديدة.

وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 388 ألفاً و594 حالة.

وأعلنت عن وفاة 15 شخصاً من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا، ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 1213 حالة.

‌وأعربت الوزارة عن أسفها وتعازيها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

وأكدت شفاء 2171 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، وتعافيهم التام من أعراض المرض بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولهم المستشفى.

وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 379 ألفاً و708 حالات.

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