3158 إصابة بـ «كورونا» و15 وفاة خلال 24 ساعة

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 165 ألفاً و357 فحصاً جديداً، تماشياً مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والمخالطين لها وعزلهم.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف عن 3158 إصابة جديدة بالفيروس. وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 368 ألفاً و175 حالة.

كما أعلنت عن وفاة 15 شخصاً من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا، ليبلغ عدد الوفيات المسجلة في الدولة 1108 حالات.

وأعلنت الوزارة عن شفاء 4298 حالة جديدة، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة. وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 356 ألفاً و13 حالة. وبموازاة ذلك، قدمت الوزارة 86 ألفاً و560 جرعة من لقاح «كوفيد-19» حتى أمس، ليرتفع إجمالي عدد الجرعات المقدمة، حتى أمس، إلى خمسة ملايين و553 ألفاً و391، ومعدل توزيع اللقاح إلى 56.15 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك، تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد-19» للمواطنين والمقيمين في الدولة، وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، التي ستساعد في تقليل أعداد الإصابات والسيطرة على الفيروس.

وأعربت الوزارة عن أسفها وتعازيها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي، ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

• 4298 متعافياً من أعراض «كورونا» بعد تلقيهم الرعاية الصحية.

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