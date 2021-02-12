3307 إصابات جديدة بـ «كورونا» و12 حالة وفاة

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 164 ألفاً و551 فحصاً جديداً، خلال الساعات الـ24 الماضية، تماشياً مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، والمخالطين لها وعزلهم.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف عن 3307 إصابات جديدة بالفيروس. وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 342 ألفاً و974 حالة. كما أعلنت عن وفاة 12 شخصاً من تداعيات الإصابة، ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 986 حالة.

وأعربت الوزارة عن أسفها وتعازيها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي، ضماناً لصحة وسلامة الجميع. كما أعلنت عن شفاء 3404 حالات جديدة لمصابين بالفيروس. وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 323 ألفاً و191 حالة.

من جهة أخرى، أعلنت الوزارة عن تقديم 109 آلاف و587 جرعة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي قدمت أربعة ملايين و901 ألف و795 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 49.56 جرعة لكل 100 شخص. يأتي ذلك، تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد-19»، وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة، الناتجة عن التطعيم، التي تساعد في تقليل أعداد الإصابات والسيطرة على الفيروس.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news