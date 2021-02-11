3539 إصابة جديدة بـ «كورونا».. وتقديم 157 ألف جرعة لقاح

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 166 ألفاً و879 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والمخالطين لهم وعزلهم. وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة في الكشف عن 3539 حالة إصابة جديدة بالفيروس، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 336 ألفاً و142 حالة. كما أعلنت الوزارة عن وفاة تسع حالات مصابة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 956 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 2993 حالة جديدة لمصابين بالفيروس وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 316 ألفاً و53 حالة. كما أعلنت عن تقديم 157 ألفاً و514 جرعة خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس أربعة ملايين و684 ألفاً و658 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 47.37 جرعة لكل 100 شخص.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news