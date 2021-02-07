دائرة الصحة تخصص كافة مراكز التطعيم في الدولة لجميع كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وأصحاب الهمم

المصدر: موقع الإمارات اليوم

خصصت دائرة الصحة تخصص كافة مراكز التطعيم بلقاح كوفيد-19 في إمارة أبوظبي والإمارات الأخرى لجميع المواطنين والمقيمين من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وأصحاب الهمم وذلك لمدة 6 أسابيع ابتداءً من اليوم، وذلك كما ذكر المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر".

وأضاف المكتب الإعلامي "يأتي قرار الدائرة تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع ولمواصلة إعطاء الأولوية للفئات الأكثر عرضة للإصابة".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news