3977 إصابة جديدة بـ «كورونا» و12 وفاة

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 173 ألفاً و952 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ24 الماضية، تماشياً مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والمخالطين لهم، وعزلهم.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصّي في الدولة، وتوسيع نطاق الفحوص، في الكشف عن 3977 إصابة جديدة بالفيروس.

وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 313 ألفاً و626 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة 12 شخصاً نتيجة تداعيات الإصابة بالفيروس. وبذلك يبلغ عدد الوفيات المسجلة في الدولة 878 حالة.

وأعربت عن تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيّد بالتعليمات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

كما أعلنت عن شفاء 4075 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا.

وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 289 ألفاً و276 حالة.

وأعلنت الوزارة عن تقديم 127 ألفاً و74 جرعة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع مجموع الجرعات التي قدّمت حتى أمس إلى ثلاثة ملايين و691 ألفاً و591 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح إلى 37.32 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد-19»، وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، التي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس «كوفيد-19».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news