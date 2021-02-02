2730 إصابة جديدة بـ «كورونا» و9 حالات وفاة

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 127 ألفاً و572 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ24 الماضية، للاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» والمخالطين لها وعزلهم، حيث أسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الكشف عن 2730 حالة إصابة جديدة بالفيروس، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 306 آلاف و339 حالة. ‌كما أعلنت عن وفاة تسع حالات مصابة نتيجة تداعيات الإصابة بالفيروس، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 859 حالة.

‌كما أعلنت الوزارة عن شفاء 4452 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيهم التام من أعراض المرض، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 281 ألفاً و410 حالات.

كما أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 106 آلاف و615 جرعة خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع عدد الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس، ثلاثة ملايين و440 ألفاً و777 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 34.79 جرعة لكل 100 شخص.

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