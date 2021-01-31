تقديم 220 ألف جرعة لقاح «كوفيد-19» خلال 24 ساعة

المصدر: وام - أبوظبي

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن يوم أمس شهد تقديم 220 ألف جرعة لقاح «كوفيد-19»، وهو أعلى معدل تلقي جرعات في يوم واحد، منذ انطلاقة الحملة الوطنية لتقديم اللقاح.

وأشاد وزير الصحة ووقاية المجتمع، عبدالرحمن بن محمد العويس، بجهود القائمين على الحملة، وخط الدفاع الأول، والمشاركين فيها، وثمّن الوعي المجتمعي الذي كشف عن معدن شعب الإمارات الأصيل والمقيمين على أرضها، مؤكداً أن ذلك يأتي تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد-19»، وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، التي ستساعد في تقليل أعداد الحالات، والسيطرة على الفيروس.

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