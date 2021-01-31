"الصحة " تعلن تقديم 71710 جرعات من لقاح "كوفيد 19" خلال الـ24 ساعة الماضية

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 71,710 جرعات خلال الساعات الـ 24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 3,185,872 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 32.21 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد19 وسعيا إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم و التي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.

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