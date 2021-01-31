3647 إصابة جديدة بـ «كورونا».. و12 حالة وفاة

المصدر: أبوطبي - وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 182 ألفاً و952 فحصاً جديداً، خلال الساعات الـ24 الماضية، لاكتشاف الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وأسهم تكثيف إجراءات الفحص في الكشف عن 3647 إصابة جديدة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 300 ألف و661 حالة. وأعلنت الوزارة عن وفاة 12 حالة نتيجة تداعيات الإصابة بالفيروس، ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 838 حالة. وأكدت شفاء 2770 حالة جديدة. كما أعلنت عن تقديم 107 آلاف و561 جرعة لقاح خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ مجموع الجرعات المقدمة، حتى أمس، ثلاثة ملايين و114 ألفاً و162 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 31.49 جرعة لكل 100 شخص.

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