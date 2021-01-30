«الصحة»: تقديم أكثر من 3 ملايين جرعة من لقاح «كوفيد-19»

المصدر: وام - أبوظبي

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أمس، أن عدد جرعات لقاح «كوفيد-19»، التي قدمت في دولة الإمارات منذ انطلاق الحملة الوطنية لتقديم اللقاح، تجاوز ثلاثة ملايين جرعة.

وأكدت أن بلوغ هذا الرقم يأتي نتاج جهود القطاع الصحي ووعي مجتمع دولة الإمارات بأهمية اللقاح، وأنه الطريق الأمثل لاحتواء جائحة «كوفيد-19»، والمضي قدماً نحو التعافي.

وقال وزير الصحة ووقاية المجتمع، عبدالرحمن العويس، إن «الوصول إلى هذا العدد في زمن قياسي يعتبر إنجازاً جديداً، وهو يضع دولة الإمارات ضمن أفضل الدول في توفير اللقاح لأفراد المجتمع»، موضحاً أن «هذا الإنجاز يأتي نتيجة للعزيمة والجهود الحثيثة للفرق الطبية التي تعمل بروح الفريق الواحد بتوجيهات ودعم متواصل من قيادة الدولة، التي تؤكد أن صحة المجتمع أولوية مستدامة في الخطط والبرامج الوطنية للوصول إلى مرحلة التعافي».

وأشار العويس إلى أن التطور المتسارع في عدد جرعات لقاح «كوفيد-19» يؤكد نجاح الحملة الوطنية الشاملة التي أطلقتها الجهات الصحية من خلال توفير اللقاح في معظم المنشآت الصحية الحكومية والخاصة والمجالس في مختلف إمارات الدولة، لضمان تسهيل إجراءات تلقّي اللقاح لأكبر شريحة من المجتمع، من المواطنين والمقيمين. خصوصاً كبار السن منهم وأصحاب الأمراض المزمنة وأبطال خط الدفاع الأول، في إطار خطة متكاملة تستهدف تقديم اللقاح لجميع سكان الدولة بهدف الوصول إلى المناعة المكتسبة، الناتجة عن التطعيم، التي تساعد في تقليل أعداد الحالات المصابة، والسيطرة على فيروس «كوفيد-19».

ولفت إلى أن الإقبال المتزايد من أفراد المجتمع، الذي تشهده المراكز الحالية للحصول على اللقاح، يؤكد الثقة المجتمعية بكفاءة وجدارة الإجراءات التي اتخذتها حكومة الإمارات، ويعزز الثقة بالمنظومة الصحية بالدولة، إضافة إلى ترسيخ ثقة المجتمع بقدرات دولة الإمارات على حماية صحته، وتعزيز روح التفاؤل، وزيادة نسبة الاطمئنان بقرب مرحلة التعافي، مؤكداً دور الوعي المجتمعي والالتزام بالسلوكيات الصحية الوقائية للمحافظة على المكتسبات، وتحصين المجتمع من أي سلالات متحوّرة لـ«كوفيد-19».

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