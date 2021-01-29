عدد متلقي لقاح كورونا في الامارات يتجاوز 3 مليون شخص

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 137,956 جرعة من لقاح " كوفيد 19 " خلال الساعات الـ 24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 3,006,601 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 30.40 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد19 وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس " كوفيد19 " .

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