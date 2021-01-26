3591 إصابة جديدة بـ «كورونا» و6 حالات وفاة

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 140 ألفاً و477 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع، للاكتشاف المبكر، وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) والمخالطين لهم وعزلهم. وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص، في الكشف عن 3591 حالة إصابة جديدة بالفيروس من جنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 281 ألفاً و546 حالة. كما أعلنت عن وفاة ست حالات مصابة نتيجة تداعيات الإصابة بالفيروس، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 798 حالة. كما أعلنت عن شفاء 3820 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 255 ألفاً و304 حالات.

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