"صحة دبي" تعيد جدولة مواعيد الجرعة الأولى للقاح كوفيد-19

المصدر: وجيه السباعي-دبي

أفادت هيئة الصحة بدبي أنها تعمل على إعادة جدولة المواعيد الخاصة بالجرعة الأولى للقاح كوفيد-19 "فايزر-بايونتيك" نظراً لقيام الشركة المصنعة للقاح بأعمال توسعة إنتاج اللقاح لديها مما أثر على الجرعات الحالية في عدد من دول العالم.

وأوضحت الهيئة أنها ستقوم بالتواصل مع المتعاملين المعنيين للمواعيد الجديدة من خلال الرسائل النصية قريباً.

وأكدت "صحة دبي" أن جميع المواعيد الخاصة بالمتعاملين للجرعة الثانية ثابتة، وتنصح الجمهور بالالتزام بمواعيدهم والحضور لمراكز الخدمة في الوقت المحدد مسبقاً

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