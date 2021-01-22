3529إصابة جديدة بـ «كورونا» و3901 حالة شفاء و4 وفيات

المصدر: أبوظبي - وام

سجّلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع 3529 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) من جنسيات مختلفة، ووفاة أربعة أشخاص من تداعيات الإصابة بالفيروس، وشفاء 3901 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا.

وأفادت الوزارة بأنه تماشياً مع خطة توسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» والمخالطين لهم وعزلهم، تم إجراء 163 ألفاً و285 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

‌وأضافت أن تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة أسهم في الكشف عن 3529 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 267 ألفاً و258 حالة.

‌كما أعلنت الوزارة عن وفاة أربع حالات مصابة، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 766 حالة.

‌وأعلنت الوزارة عن شفاء 3901 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 239 ألفاً و322 حالة.

‌وطالبت بالتقيّد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي.

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