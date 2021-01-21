حملة لتطعيم كبار المواطنين والمقيمين في دبي

المصدر: هنادي أبونعمة - دبي

أطلقت وزارة تنمية المجتمع، أمس، حملة، بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع تمتد ليومين، لتطعيم كبار المواطنين والمقيمين بلقاح «كورونا»، في مركز سعادة المتعاملين التابع لها الكائن بمنطقة جميرا، ووجهت دعوات لهم للحضور إلى المركز لأخذ اللقاح.

واستهدفت الحملة، أمس، 150 مسناً، سجلوا لأخذ اللقاح في المركز، إلا أن توفير اللقاح كان متاحاً لجميع الراغبين في أخذه بالمركز، شرط الانتظار للخضوع للمعاينة الطبية المطلوبة قبل السماح له بأخذ اللقاح، وكذلك الانتظار من 20 إلى 30 دقيقة بعد الحصول على اللقاح، للاطمئنان والتأكد من عدم ظهور أي أعراض تعب تحتاج إلى تدخل طبي.

وحضرت إلى المركز وزيرة تنمية المجتمع، حصة بنت عيسى بوحميد، وأعربت عن ارتياحها لتلقي كبار المواطنين اللقاح وإقبالهم على أخذه، داعية جميع أفراد المجتمع للمبادرة والإسراع لأخذ اللقاح، مؤكدة أنه صمام دفاع وأمان ضد الفيروس، والحصول على قدر كبير من الحماية.

وجالت في أرجاء المركز، ورحبت بجميع المشاركين الموجودين لأخذ اللقاح، مثنية على دعم وزارة الصحة ووقاية المجتمع بتوفير اللقاح، والتعاون مع الوزارة في تنفيذ الحملة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news