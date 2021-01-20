364 موظفاً و522 عاملاً في دائرة البلدية والتخطيط بعجمان يتلقون لقاح "كوفيد-19"

المصدر: الإمارات اليوم - عجمان

تلقى 364 موظفاً و522 عاملاً في دائرة البلدية والتخطيط بعجمان لقاح "كوفيد-19" ضمن حملة نفذتها الدائرة بالتعاون مع وزارة الصحة وتنمية المجتمع، لتقديم اللقاح الذي اعتمدته منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة الإماراتية بعد التأكد من فعاليته ومأمونيته على الأفراد.

وأكد مدير عام دائرة البلدية عبد الرحمن محمد النعيمي أن الدائرة تحرص على صحة وسلامة موظفيها، وتعمل على توفير الإجراءات الوقائية واعلى معايير السلامة والأمان، مبيناً أن الكوادر العاملة في الدائرة تجاوبت مع حملة التطعيم الاختياري للحد من انتشار فيروس "كوفيد -19"، وضمان استمرارية وانسيابية العمل.

وتابع أن الدائرة عملت خلال الأيام الماضية على حصر أعداد الموظفين الراغبين في تلقي اللقاح للتأكد من ادراجهم ضمن الفئات المؤهلة والمستوفية لشروط أخذ اللقاح، مبيناً أن اللقاح يعد خطوة إيجابية وبناءة في درب التعافي التام والمنشود.

وبين أن الدائرة تحتضن فئات أكثر عرضة للمخالطة والتعامل مع كل أفراد المجتمع بما يعد متطلباً للوقاية التامة للموظفين والمتعاملين والجمهورـ وعليه ارتأت الدائرة تقديم اللقاح الذي يعد حصناً للمفتشين والمراقبين وغيرهم من الوظائف الميدانية، موضحاً أن الجميع سيعمل على استمرارية الالتزام بالإجراءات الوقائية بعد تلقي التطعيم.

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