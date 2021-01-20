الإمارات الأولى عالمياً في توزيع جرعات لقاح «كورونا» اليومية خلال الأيام الـ 7 الماضية

المصدر: أبوظبي - وام

عقدت حكومة الإمارات الإحاطة الإعلامية الدورية الخاصة بالمستجدات الصحية بشأن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، أمس، أوضحت خلالها أن الإمارات احتلت المرتبة الأولى عالمياً في توزيع الجرعات اليومية خلال الأيام السبعة الماضية، بمعدل 1.16 جرعة لكل 100 شخص، كما جاءت الإمارات في المرتبة الخامسة على مستوى العالم في توافر جرعات لقاح «كوفيد-19».

وأشارت إلى أنه تم تمديد فترة الدراسة عن بُعد، عقب التأكد من أن هذا الخيار التعليمي يحقق الفائدة، ويتكيف مع الواقع الصحي، لضمان أعلى درجات السلامة العامة للطلبة والكوادر التدريسية، منوهةً إلى أن وزارة التربية والتعليم لديها مرونة عالية، ومقدرة على الاستجابة السريعة في الانتقال السلس بين التعلم الواقعي والتعلم عن بعد أو التعلم الهجين، لنحو 1.2 مليون طالب وطالبة.

وخلال الإحاطة، أوضح المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، المستشار هزاع المنصوري، أن الوزارة ارتأت، منذ انطلاق الفصل الدراسي الثاني، اعتماد التعلم عن بعد لأسبوعين، استجابة للمستجدات الصحية، والتريث في أي قرار تربوي، بما يصبّ في مصلحة الطلبة.

وقال المنصوري: «يشارك طلابنا والكوادر التدريسية ضمن المنظومة التعليمية من دون معوقات، ومع مرور الوقت تزداد دولتنا تفرداً ونجاحاً من خلال توافر بنية تعليمية ذكية عالية، وكوادر تعليمية مهارية مهيأة للتعامل مع الواقع التعليمي بمختلف حالاته، تبعاً للظروف المستجدة، وطلبة وأولياء أمور أظهروا تعاوناً كبيراً وتفهماً للواقع الراهن».

وأوضح أنه تم تمديد هذه الفترة ليستكمل الطلبة دراستهم عن بُعد، بعد التأكد من أن هذا الخيار التعليمي يحقق الفائدة، ويتكيف مع الواقع الصحي لضمان أعلى درجات السلامة العامة لطلبتنا والكوادر التدريسية، ولدينا مرونة عالية ومقدرة على الاستجابة السريعة في الانتقال السلس بين التعلم الواقعي والتعلم عن بعد أو التعلم الهجين لنحو 1.2 مليون طالب وطالبة، من دون انقطاع أو تأثر الطلبة، وهذا نتاج جهود كبيرة لتأسيس منظومة تعلم ذكي مؤثرة وفاعلة وحديثة.

وأفاد المنصوري بأن القرارات التي يتم اتخاذها تكون بناء على بيانات وإحصاءات يتم تحديثها بشكل دائم، وبالتنسيق والتعاون مع الجهات والقيادات ذات الاختصاص في الدولة، بالإضافة إلى إشراك شرائح المجتمع، خصوصاً أولياء الأمور، عبر استقصاء آرائهم وملاحظاتهم، وهو ما يسهم في وضع أفضل القرارات التي تصبّ في مصلحة المجتمع المدرسي.

ولفت النظر إلى أن الإمارات من ضمن الدول الأعلى عالمياً في التطعيم ضد مرض «كوفيد-19»، منوهاً إلى أن هذه الجهود المميزة خطوة مهمة نحو التعافي على المستوى الوطني.

وقال المنصوري: «حرصاً من وزارة التربية والتعليم على دعم تلك الجهود، وبالتعاون مع الجهات الصحية، تم تحديد أماكن لأخذ اللقاح للعاملين بالوزارة والطلبة المستوفين الشروط، وهناك تفهم لأهمية هذا الخيار في الحفاظ على السلامة الشخصية والعامة والتعافي، تبين من خلال ما شهدته هذه المراكز من إقبال لافت».

ودعا المنصوري العاملين في الميدان التربوي إلى المسارعة في أخذ اللقاحات التي توفرها الجهات المختصة في الدولة، من أجل الوقاية والسلامة وحماية أبنائهم وأسرهم والمجتمع بصفة عامة، والتسريع في الوصول إلى مرحلة التعافي.

من جانبه، قال المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، الدكتور سيف الظاهري: «أثبتت دولة الإمارات أنها تملك القدرة على أن تكون من أولى الدول في التعامل مع الجائحة، بإدارتها المثالية لتبعات الأزمة العالمية، وفي شتى المجالات، بإشراف من قيادتنا وبوتيرة نوعية جعلت من النموذج الإماراتي رائداً وملهماً، ووفقاً للمؤشرات العالمية في هذا الخصوص».

وأكد أهمية التوازن الآمن بهذه المرحلة في إعادة افتتاح الأنشطة، بهدف احتواء الفيروس وعدم انتشاره، مشدداً على أهمية التقيد بالإجراءات الوقائية والاحترازية.

وأشار إلى أنه تم تشكيل «اللجنة الوطنية لإدارة وحوكمة مرحلة التعافي من جائحة كوفيد-19» التي كان أهم أهدافها التخطيط لمرحلة ما بعد أزمة فيروس كورونا المستجد، وتحقيق البرامج والمبادرات كافة للتعافي سريعاً ووفقاً لمؤشرات وضعت لهذه الغاية.

ولفت الظاهري إلى أن من أهم المبادرات التي تتابعها اللجنة، بالتعاون مع القطاع الصحي في الدولة، مبادرة «الحملة الوطنية للقاح فيروس كوفيد-19» «يداً بيد نتعافى»، التي تحقق فيها الدولة قفزات قياسية للجرعات المقدمة لمجتمع دولة الإمارات بعد المرور بالمراحل المختلفة، حتى تم تسجيل اللقاحات المعتمدة في القطاع الصحي.

وقال: «اليوم تحتل الإمارات المركز الثاني عالمياً في عدد جرعات اللقاح الموزعة لكل 100 شخص، التي بلغت 20 جرعة لكل 100 شخص حتى تاريخ 18 يناير 2021، والمرتبة الأولى عالمياً في توزيع الجرعات اليومية خلال الأيام السبعة الماضية، حيث بلغ المعدل في الأيام السبعة الماضية 1.16 جرعة لكل 100 شخص، كما جاءت الإمارات في المرتبة الخامسة على مستوى العالم في توافر جرعات لقاح «كوفيد-19» بعد الولايات المتحدة والصين والمملكة المتحدة وإسرائيل».

إطلاق النسخة الثالثة «لمعيار نظام إدارة استمرارية الأعمال»

أعلن المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، الدكتور سيف الظاهري، عن إطلاق النسخة الثالثة للمعيار الوطني لنظام إدارة استمرارية الأعمال، بالتنسيق مع الشركاء، بهدف تعزيز قدرة مجتمع الأعمال في الدولة على مواجهة الأزمات والطوارئ، وأكد أهمية رفع كفاءة المؤسسات لمواجهة أي انقطاع في خدماتها ومنتجاتها الرئيسة، أثناء حالات الطوارئ والظروف الاستثنائية.

وأفاد الظاهري بأن المعيار الوطني الذي تم تحديثه، شارك في إعداده أكثر من 20 جهة حكومية وخاصة، وأكثر من 30 خبيراً، ويوضح أساليب مبتكرة نشأت من خلال تجربة الاستجابة والتعامل مع أزمة «كوفيد-19» والدروس المستفادة في ظل الجائحة.

- «التربية»: تمديد التعلم عن بُعد، جاء بعد التأكد من أنه يحقق الفائدة ويتكيف مع الواقع الصحي.

- الإمارات الثانية عالمياً في عدد جرعات اللقاح الموزعة لكل 100 شخص.

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