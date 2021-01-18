"صحة" تطلق حملة أخذت اللقاح ومازلت ملتزم

المصدر: الإمارات اليوم - أبوظبي

أطلقت شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" حملة "أخذت اللقاح ومازلت ملتزماً"، مشيرة إلى أهمية الحصول على التطعيم في أقرب وقت والاستمرار في الإجراءات الاحترازية لـ كوفيد- 19".

وأكدت "صحة" على أن أخذ اللقاح من خلال التطعيم هو الطريقة الأكثر أمانًا وفعالية لحماية الشخص لنفسه ومن حوله من الإصابة بالعدوى والحد من انتشار كوفيد19، مشددة على أهمية الحرص على منع انتقال العدوى في المجتمع والتزام كل فرد من أفراد المجتمع بمبدأ المسؤولية المجتمعية، من خلال الاسمرار في الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي تم الإعلان عنها واتخاذها منذ بدء الجائحة.

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