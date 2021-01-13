لقاح «كوفيد-19» في مستشفى زليخة دون مواعيد مسبقة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اعتمدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات العربية المتحدة مستشفى «زليخة» لتقديم لقاح «كوفيد-19».

وسيقدم اللقاح مجاناً، ومن دون مواعيد مسبقة، بعد إبراز هوية إماراتية سارية. واللقاح SARS-CoV-2 من «سينوفارم» هو لقاح معطل، حصل على التسجيل الرسمي في الدولة، ويوفر مناعة مكتسبة ضد الإصابة بفيروس «كوفيد-19»، وستعطى الجرعتان المطلوبتان، وبينهما فترة فاصلة تراوح بين 21 و28 يوماً.

واستناداً إلى تحليل نتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، جاءت فاعلية اللقاح بنسبة 86%، وسجل الإقلاب المصلي معدل 99% من الأجسام المضادة المعادلة، و100% معدل وقاية من الحالات المتوسطة أو الشديدة من المرض. ولم تظهر التجارب أي مخاوف خطرة تتعلق بالسلامة.

وأطلق مستشفى «زليخة الشارقة» مبادرة المسؤولية الاجتماعية للشركات في الثالث من يناير، وقد تم تطعيم ما مجموعه 300 شخص في الأيام الثلاثة الأولى.

وقال أخصائي علم الأحياء الدقيقة ومكافحة العدوى وعلم الأوبئة في مستشفى «زليخة»، الدكتور برامود ر شابراني، إن «لقاح (كوفيد-19) أفضل وأنجح حل موجود حالياً، فهو يساعد أجسامنا على تكوين أجسام مضادة للعدوى من دون أن نصاب بالفيروس، كما يساعدنا على حماية الأشخاص من حولنا، والحد من انتشار الوباء، من خلال توفير مناعة القطيع».

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