61 ألف شخص يتلقون لقاح «كوفيد-19» خلال الساعات الـ 24 الماضية

المصدر: موقع الإمارات اليوم

تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوفير لقاح كورونا «كوفيد-19» لأكثر من 50% من سكان الدولة، أعلنت الوزارة، أمس، عن تلقي 61,396 شخصا جرعة خلال الساعات الـ 24 الماضية ليبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى الأمس 887,697 جرعة.

وقد أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والهيئات الصحية، عن إطلاق حملة وطنية تدعو إلى تلقي اللقاح، وخاصة كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news