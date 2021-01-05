16 مستشفى خاصاً تقدم لقاح «كوفيد-19» مجاناً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بأنها وفرت لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، «سينوفارم»، في 16 مستشفى خاصاً بالإمارات الشمالية، مجاناً، للمواطنين والمقيمين، من كل الفئات، فضلاً عن إتاحته في ثلاثة مراكز صحية بدبي، بدءاً من أمس.

وأوضح وكيل الوزارة المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية، الدكتور حسين عبدالرحمن الرند، لـ«الإمارات اليوم»، أن الوزارة قررت التوسع في توفير اللقاح بالقطاع الصحي الخاص، لتسهيل مهمة الحصول عليه لكل أفراد وفئات المجتمع، مشيراً إلى أن الوزارة خاطبت المستشفيات المعتمدة رسمياً، للتأكيد على مجانية اللقاح.

وأكد أن اللقاح سيقدم في المستشفيات المعتمدة، دون مواعيد مسبقة، على أن يتم إبراز بطاقة الهوية فقط، تسهيلاً على الراغبين في الحصول على اللقاح، دون مشقة أو الانتظار طويلاً.

وتشمل قائمة المستشفيات الخاصة، التي اعتمدتها الوزارة لتقديم اللقاح في إمارة الشارقة مستشفيات: «الزهراء»، و«زليخة»، و«المركزي الخاص»، و«السعودي الألماني»، و«برجيل التخصصي»، و«برايم ميديكل سنتر التخصصي 1»، و«برايم ميديكال سنتر النهدة»، و«برايم ميديكال سنتر التخصصي»، و«ثومباي» ومستشفى «ميدكير».

وفي عجمان، تم اعتماد مستشفيات: «أمينة»، و«السعودي الألماني»، و«برايم ميديكال سنتر أي جي إم»، و«ثومباي الجامعي». وفي إمارة رأس الخيمة، تم اعتماد مستشفى رأس الخيمة، وفي إمارة الفجيرة تم اعتماد مستشفى ثومباي.

وقال الرند إن اللقاح متوافر، أيضاً، مجاناً في مركز البيت متوحد بأم القيوين، وفي مركز إكسبو برأس الخيمة، والبيت متوحد أيضاً بعجمان.

وفي دبي، خصصت الوزارة ثلاثة مراكز صحية، هي: «الاتحاد الصحي»، وهور العنز، والقصيص.

ودعت الوزارة جميع فئات المجتمع إلى المبادرة بأخذ اللقاح لحماية أنفسهم، وأسرهم ومجتمعهم، وذلك بعدما ثبتت مأمونيته بنسبة عالية.

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