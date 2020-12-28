944 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» و1265 حالة شفاء

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 152 ألفاً و146 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، تماشياً مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر، وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) والمخالطين لهم وعزلهم.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي، وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة، في الكشف عن 944 حالة إصابة جديدة بالفيروس، وجميعها حالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 201 ألف و836 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة شخصين من تداعيات الإصابة، ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 657 حالة.

وأعربت الوزارة عن أسفها وتعازيها لذوي المتوفيين، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية، والتقيد بالتعليمات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1265 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، وتعافيها من أعراض المرض.

وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 178 ألفاً و672 حالة.

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