1230 إصابة جديدة بـ «كورونا» و1386 حالة شفاء

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 143 ألفاً و901 فحص جديد، خلال الساعات الـ24 الماضية على فئات مختلفة من المجتمع، تماشياً مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» والمخالطين لها وعزلهم. وأسهم تكثيف إجراءات التقصي وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف عن 1230 إصابة جديدة بالفيروس، ليبلغ مجموع الحالات المسجلة في الإمارات 199 ألفاً و665 حالة. كما أعلنت الوزارة عن وفاة ستة أشخاص من تداعيات الإصابة بالفيروس. وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 653 حالة. وأعربت وزارة الصحة عن تعازيها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء للمصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لسلامة الجميع. كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1386 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء المسجلة في الإمارات 175 ألفاً و865 حالة.

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