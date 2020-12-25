1311 إصابة جديدة بـ «كورونا».. و1495 حالة شفاء

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 138 ألفاً و914 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والمخالطين لهم، وعزلهم.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي وتوسيع نطاق الفحوص، على مستوى الدولة، في الكشف عن 1311 إصابة جديدة بالفيروس من جنسيات مختلفة.

وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 198 ألفاً و435 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة شخصين نتيجة تداعيات الإصابة بالفيروس،

وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 647 حالة.

وأعربت الوزارة عن تعازيها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء للمصابين.

وأهابت بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيّد بالتعليمات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1495 حالة جديدة لمصابين بالفيروس وتعافيهم التام من أعراض المرض.

وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 174 ألفاً و479 حالة.

«الوزارة» طالبت أفراد المجتمع بالتقيّد بالإجراءات الاحترازية.

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