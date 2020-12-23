1226 إصابة جديدة بفيروس «كورونا».. و1611 حالة شفاء

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 140 ألفاً و51 فحصاً جديداً، خلال الساعات الـ24 الماضية، لفئات مختلفة في المجتمع، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والأشخاص المخالطين لهم وعزلهم.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة، في الكشف عن 1226 إصابة جديدة بالفيروس من جنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ مجموع حالات الإصابة بالفيروس المسجلة في الدولة 195 ألفاً و878 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة ثلاثة أشخاص من تداعيات الإصابة بالفيروس، وبذلك يبلغ عدد الوفيات المسجل 642 حالة.

وأعربت الوزارة عن تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية، والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي، ضماناً لسلامة الجميع.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1611 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد، وتعافيهم التام من أعراض المرض، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 171 ألفاً و451 حالة.

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