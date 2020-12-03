1285 إصابة جديدة بـ «كورونا».. و713 حالة شفاء

المصدر: أبوظبي - وام

سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع 1285 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وشفاء 713 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، ووفاة أربعة مصابين بتداعيات الفيروس.

وأفادت الوزارة بأنه وفق خطة توسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والمخالطين لها وعزلهم، أجرت 136 ألفاً و483 فحصاً جديداً، خلال الساعات الـ24 الماضية، على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص، وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة، في الكشف عن 1285 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من جنسيات مختلفة جميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 171 ألفاً و434 حالة.

وأعلنت الوزارة عن وفاة أربعة مصابين بتداعيات الفيروس، ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 580 حالة، مشيرة إلى شفاء 713 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 156 ألفاً و380 حالة.

وأهابت بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية، والتقيد بالتعليمات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

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