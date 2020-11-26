1297 إصابة جديدة بـ «كورونا».. وشفاء 783 حالة

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 113 ألفاً و220 فحصاً جديداً، خلال الساعات الـ24 الماضية، على فئات مختلفة في المجتمع، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، للاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد-19) والمخالطين لها وعزلهم، وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة، في الكشف عن 1297 حالة إصابة جديدة بالفيروس، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 162 ألفاً و662 حالة، كما أعلنت الوزارة عن وفاة أربعة مصابين، وذلك من تداعيات الإصابة بالفيروس.

وأعلنت الوزارة عن شفاء 783 حالة جديدة لمصابين بفيروس «كورونا» المستجد.

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