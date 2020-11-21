1269 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و840 حالة شفاء

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 129 ألفاً و558 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ24 الماضية، لفئات مختلفة من المجتمع، تماشياً مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والمخالطين لهم وعزلهم.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف عن 1269 إصابة جديدة بالفيروس،وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة في الدولة 156 ألفاً و523 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة ثلاثة أشخاص من تداعيات الإصابة بالفيروس،وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 547 حالة.

وأعربت الوزارة عن تعازيها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، ضماناً لسلامة الجميع.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 840 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا، وتعافيها من أعراض المرض، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 147 ألفاً و309 حالات.

- «الوزارة» أعلنت عن وفاة ثلاثة أشخاص من تداعيات الإصابة.

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