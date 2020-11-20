1153 إصابة جديدة بفيروس «كورونا».. و932 حالة شفاء

المصدر: أبوظبي ■وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 120 ألفاً و41 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ24 الماضية، لفئات مختلفة من المجتمع، تماشياً مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والمخالطين لها وعزلهم.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة، في الكشف عن 1153 إصابة جديدة بالفيروس من جنسيات مختلفة.

وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة في الدولة 155 ألفاً و254 حالة.

كما أعلنت عن شفاء 932 حالة جديدة، ليكون مجموع حالات الشفاء 146 ألفاً و469 حالة.

وأعلنت الوزارة عن وفاة شخصين من تداعيات الإصابة.

وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 544 حالة، وأعربت الوزارة عن تعازيها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء للمصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية، والتقيد بالتعليمات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، ضماناً لسلامة الجميع.

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