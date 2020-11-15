دائرة الصحة في أبوظبي توقف ترخيص أحد الأطباء مؤقتاً

المصدر: الإمارات اليوم - أبوظبي

أوقفت دائرة الصحة بأبوظبي، مؤقتاً، ترخيص أحد الأطباء العاملين في الإمارة للتحقيق معه بعد أن ظهر في مقطع فيديو يتحدث فيه عن تفاصيل مشاركته في تجارب المرحلة السريرية للقاح كوفيد-19 ونتائج فحوصاته المناعية، والذي يعد مخالفة للتشريعات النافذة في الدولة وانتهاكاً صريحاً لبروتوكول التجارب واتفاقيات السرية.

وقالت الدائرة، في بيان لها، إن "التجارب السريرية تجري وفق التشريعات الصحية وضمن إجراءات صارمة، وتتبع كافة البروتوكلات الدولية. وكأي دراسة بحث علمي، يخضع جميع المشاركين فيها لاتفاقيات سرية ولا يجوز لغير الجهة المسؤولة الإفصاح عن أي تفاصيل متعلقة بها".

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