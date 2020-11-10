1146 إصابة جديدة بـ «كورونا» وشفاء 668 حالة

المصدر: أبوظبي - وام

سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع 1146 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وشفاء 668 حالة من المصابين، ووفاة شخص واحد من تداعيات الإصابة بالفيروس.

وتفصيلاً أفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بأنه تماشياً مع خطة توسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والمخالطين لهم وعزلهم، تم إجراء 85 ألفاً و643 فحصاً جديداً خلال الـ24 ساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وأضافت الوزراة أن تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة أسهم في الكشف عن 1146 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 143 ألفاً و289 حالة.

وأعلنت الوزارة عن وفاة مصاب واحد من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 515 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 668 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 138 ألفاً و959 حالة.

وأهابت بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

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