«الصحة» تُجري أكبر عدد من فحوص «كورونا» في يوم واحد

المصدر: أبوظبي - وام

كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجرائها 154 ألفاً و882 فحصاً جديداً على فئات مختلفة في المجتمع، وهو أكبر عدد فحوص «كورونا» يتم إجراؤه في يوم واحد منذ بداية الجائحة، وذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص بالدولة، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والمخالطين لهم، وعزلهم.وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص بالدولة، وتوسيع نطاق الفحوص، في الكشف عن 1111 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 142 ألفاً و143 حالة.

وأعلنت الوزارة عن شفاء 683 حالة جديدة لمصابين بالفيروس وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 138 ألفاً و291 حالة، ولم يتم تسجيل أي حالة وفاة.

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