1289 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»

المصدر: أبوظبي - وام

أجرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع 131 ألفاً و633 فحصاً خلال الساعات الـ24 الماضية، بهدف الاكتشاف المبكر، وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والمخالطين لهم وعزلهم.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي، وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة، في الكشف عن 1289 إصابة جديدة بالفيروس، ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 138 ألفاً و599 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة ثلاثة أشخاص من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا، ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 508 حالات.

وأعلنت عن شفاء 1135 حالة جديدة لمصابين بالفيروس. وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 136 ألفاً و118 حالة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news