1234 إصابة جديدة بـ «كورونا» و1516 حالة شفاء

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت وزارة الصحة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 71 ألفاً و466 فحصاً جديداً على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، وذلك تماشياً مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص بالدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) والمخالطين لهم وعزلهم.

وكشفت الوزارة عن 1234 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 135 ألفاً و141 حالة.

وأعلنت الوزارة عن شفاء 1516 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 132 ألفاً و24 حالة.

كما أعلنت عن وفاة مصاب نتيجة تداعيات الإصابة بالفيروس، وبذلك يبلغ عدد الوفيات بالدولة 497 حالة.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفى، وتمنياتها بالشفاء لجميع المصابين.

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