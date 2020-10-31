1172 إصابة جديدة بـ «كورونا»

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجرائها 143 ألفاً و336 فحصاً جديداً خلال الـ24 ساعة الماضية، تماشياً مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) والمخالطين لهم وعزلهم.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف عن 1172 إصابة جديدة بالفيروس.

وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 131 ألفاً و508 حالات.

كما أعلنت عن وفاة شخصين من تداعيات الإصابة بالفيروس، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 490 حالة.

وأعربت الوزارة عن تعازيها لذوي المتوفيين، وتمنياتها بالشفاء للمصابين. مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية، والتقيد بالتعليمات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1460 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 127 ألفاً و607 حالات.

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ألف فحص أجرتها «الصحة» ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوص.

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