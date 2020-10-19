1215 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 115 ألفاً و293 فحصاً جديداً خلال الـ24 ساعة الماضية، تماشياً مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والمخالطين لهم وعزلهم.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي وتوسيع نطاق الفحوص، على مستوى الدولة، في الكشف عن 1215 إصابة جديدة بالفيروس من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 115 ألفاً و602 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة أربعة أشخاص من تداعيات الإصابة بالفيروس، ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 463 حالة.

وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تعازيها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء للمصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لسلامة الجميع.

وأعلنت عن شفاء 1162 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، وتعافيهم من أعراض المرض، بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 107 آلاف و516 حالة.

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