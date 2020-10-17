1412 إصابة جديدة بـ «كورونا» و1618 حالة شفاء و3 وفيات

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 116 ألفاً و470 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ24 الماضية، تماشياً مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والمخالطين لهم وعزلهم.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي وتوسيع نطاق الفحوص، على مستوى الدولة، في الكشف عن 1412 إصابة جديدة بالفيروس، ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 112 ألفاً و849 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة ثلاثة أشخاص من تداعيات الإصابة، ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 455 حالة.

وأعربت الوزارة عن تعازيها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء للمصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي، ضماناً لسلامة الجميع.

كما أعلنت عن شفاء 1618 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 104 آلاف و943 حالة.

الوزارة أهابت بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والالتزام بالتباعد الاجتماعي.

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