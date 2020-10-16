1398 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 114 ألفاً و147 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ24 الماضية، تماشياً مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص بهدف الاكتشاف المبكر، وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والمخالطين لهم وعزلهم.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف عن 1398 إصابة جديدة بالفيروس، ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 111 ألفاً و437 حالة.

وأعلنت الوزارة عن وفاة شخصين بتداعيات الإصابة بالفيروس، ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 452 حالة.

كما أعلنت عن شفاء 1666 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، ليبلغ مجموع حالات الشفاء 103 آلاف و325 حالة.

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