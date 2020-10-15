1431 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 103 آلاف و132 فحصاً جديداً، خلال الـ24 الساعة الماضية، تماشياً مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص بهدف الاكتشاف المبكر، وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والمخالطين لها وعزلهم.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة، في الكشف عن 1431 إصابة جديدة بالفيروس من جنسيات مختلفة.

وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة في الدولة 110 آلاف و39 حالة.

كما أعلنت عن وفاة شخصين من تداعيات الإصابة بالفيروس، ليبلغ عدد الوفيات منذ انتشار الوباء 450 حالة، وأعربت عن تعازيها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء للمصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لسلامة الجميع.

وأعلنت الوزارة عن شفاء 1652 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 101 ألف و659 حالة.

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