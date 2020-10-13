الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات وآخر مستجدات "كورونا"

المصدر:
  • موقع الإمارات اليوم
التاريخ:

تبث صحيفة «الإمارات اليوم»، عبر موقعها الإلكتروني، وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تغطية مباشرة للإحاطة الإعلامية، اليوم، حول مستجدات فيروس كورونا والوضع الصحي في الدولة.

الإحاطة الإعلامية: إجراء نحو 800 ألف فحص على مستوى الدولة بزيادة 9٪ عن الأسبوع الماضي، وبذلك يبقى معدل الحالات الإيجابية من الفحوصات 1٪ وذلك عن الفترة الواقعة بين 7 وحتى 13 من أكتوبر

الإحاطة الإعلامية:  جائحة كوفيد-19 سببت آثاراً نفسية واجتماعية على مستوى العالم، وخلقت وضعا نفسيا جديدًا للأفراد في المجتمع بسبب قواعد التباعد الجسدي والعزل المنزلي.

الإحاطة الإعلامية: شهد هذا الأسبوع ارتفاعا في حالات الشفاء بنسبة 15٪، وانخفاضا في حالات الوفيات بنسبة 46٪ مقارنة بالأسبوع الماضي.

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