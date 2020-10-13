الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات وآخر مستجدات "كورونا"

المصدر: موقع الإمارات اليوم

تبث صحيفة «الإمارات اليوم»، عبر موقعها الإلكتروني، وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تغطية مباشرة للإحاطة الإعلامية، اليوم، حول مستجدات فيروس كورونا والوضع الصحي في الدولة.

الإحاطة الإعلامية: إجراء نحو 800 ألف فحص على مستوى الدولة بزيادة 9٪ عن الأسبوع الماضي، وبذلك يبقى معدل الحالات الإيجابية من الفحوصات 1٪ وذلك عن الفترة الواقعة بين 7 وحتى 13 من أكتوبر

الإحاطة الإعلامية: جائحة كوفيد-19 سببت آثاراً نفسية واجتماعية على مستوى العالم، وخلقت وضعا نفسيا جديدًا للأفراد في المجتمع بسبب قواعد التباعد الجسدي والعزل المنزلي.

الإحاطة الإعلامية: شهد هذا الأسبوع ارتفاعا في حالات الشفاء بنسبة 15٪، وانخفاضا في حالات الوفيات بنسبة 46٪ مقارنة بالأسبوع الماضي.

الآن.. الإحاطة الإعلامية الدورية لحكومة الإمارات للحديث عن مستجدات فيروس كورونا في الدولة

#الإمارات_اليوم https://t.co/RYGi3wycgo — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) October 13, 2020

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