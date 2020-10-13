بدء المرحلة الثالثة من تجارب لقاح روسي بالإمارات

المصدر: أبوظبي - وام

سيبدأ إجراء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية على لقاح قائم على الفيروسات الغُدِّية في الإمارات، الذي طوره معهد غاماليا الفيدرالي لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة التابع لوزارة الصحّة الروسية. وستتولى دائرة الصحة في أبوظبي إجراء التجارب تحت إشراف وزارة الصحّة ووقاية المجتمع. وتشكل التجارب السريرية في الإمارات جزءاً من التجارب المستمرة التي يجري تنفيذها في روسيا ودول أخرى.

وأظهرت نتائج المراحل الأولى من التجارب السريرية مستوى مستقراً على صعيد الاستجابة المناعية الخلطية والخلوية بنسبة 100% بين الأفراد المتطوعين، دون تسجيل أية أعراض جانبية خطرة. وسيخضع المتطوعون للإشراف الطبي، وفقاً لأعلى المعايير والممارسات الدولية الصارمة. وقال وزير الصحة ووقاية المجتمع، عبدالرحمن بن محمد العويس: «تلتزم الإمارات بدورها العالمي في مكافحة (كوفيد-19)، ونحن سعداء بأن نؤدي دورنا الفعّال لإحراز التقدم اللازم على هذا الصعيد».

من جانبه، قال الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة في أبوظبي: «تؤكد استضافة أبوظبي لنسخة جديدة من التجارب السريرية للقاح ضد فيروس (كوفيد-19) على التزام الإمارة المتواصل بالتعاون مع الأطراف الفاعلة لإيجاد حلول عالمية للتحديات التي تفرضها هذه الجائحة».

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