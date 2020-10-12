1096 إصابة جديدة بـ «كورونا» وحالتا وفاة

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إجراءها 133 ألفاً و935 فحصاً جديداً، خلال الـ24 الساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، للاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والمخالطين لها وعزلهم.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف عن 1096 حالة إصابة جديدة بالفيروس، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 106 آلاف و229 حالة. كما أعلنت الوزارة عن وفاة مصابين اثنين من تداعيات الإصابة بالفيروس.

كما أعلنت عن شفاء 1311 حالة جديدة لمصابين بالفيروس وتعافيهم التام من أعراض المرض بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولهم المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 97 ألفاً و284 حالة.

مركز لفحص «كورونا» بتقنية الليزر في جامعة عجمان

أطلقت جامعة عجمان مركزاً لفحص فيروس كورونا المستجد بتقنية الليزر (DPI)، لتعزيز سلامة منتسبيها من طلبة وأكاديميين وإداريين. وأكدت مديرة الخدمات الطبية في الجامعة الدكتورة فضة جساس، أن الفحص يتم بسرعة لا تتعدى بضع دقائق، بما يسهم في سرعة الكشف عن الوباء، وسرعة الاطمئنان على صحة منتسبي الجامعة بالتزامن مع خطة القيادة لتوفير كل الإمكانات والاحتياجات والتسهيلات للمواطنين والمقيمين، من خلال إقامة مراكز فحص متقدمة ومتطورة للحصول على نتائج سريعة.

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